Damit auch künftig Gardelegener fest zubeißen können

Damit es erst gar nicht zu einem Zahnarztmangel in Gardelegen kommt, wird mit einer Offensive gegengesteuert.

Gardelegen (vs/ew) - Zum Jahresende 2021 schloss die Zahnarztpraxis von Dr. Gabriele und Helmut Franke in Gardelegen ihre Türen. Dabei hatte das Zahnarzt-Ehepaar vieles unternommen, um einen Nachfolger zu finden (Volksstimme berichtete). Das war nicht gelungen. Mehr Glück hatte Dr. Roland Plötz, der zum 1. Oktober 2021 seine Praxis in kompetente Hände legen konnte. Mit Judith Ulrich übernahm eine junge Zahnärztin seine Räume in der Hansestadt.