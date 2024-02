Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen. - Das Rätsel ist gelöst – und viele halfen dabei mit. Das geheimnisvolle Foto, das Volksstimme-Leser Heinz Möhring aus Zienau kürzlich in einem Buch seiner verstorbenen Schwiegermutter fand, sorgte für jede Menge Leserreaktionen. Einige kamen – mit der Zeitungsseite in der Hand – direkt in die Volksstimme-Redaktion, andere schickten eine E-Mail oder riefen an.