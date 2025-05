Die AfD in Gardelegen kritisierte Auftritte von No Shelter und Ghetto Justice Berlin beim Spring Jam des Vereins Ridemark wegen vermeintlicher Nähe zu Linksextremisten. Was der Verfassungsschutz dazu sagt...

Dem Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt sind weder No Shelter noch Ghetto Justice Berlin bekannt.

Gardelegen. - Vor aufkommendem vermeintlichem Linksextremismus und einer politischen Indoktrination der Jugend in Gardelegen warnte kürzlich die AfD-Stadtratsfraktion in einer Pressemitteilung in Zusammenhang mit einer After-Show-Party beim Verein Ridemark, die am Sonnabend, 10. Mai, stattfinden wird.