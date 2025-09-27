Vor 25 Jahren gegründet, heute Herzstück des Dorflebens: Der Heimatverein Jävenitz feiert Jubiläum – und zeigt, was ein Dorf bewegen kann.

Das steckt hinter dem Erfolg des Dorflebens

Anfang Juli 2013 wurde in der Jävenitzer Heimatstube mit einem großen Fest der große, historische Backofen eingeweiht. Natürlich gab es dazu leckeren altmärkischen Hefekuchen. Zu den fleißigen Bäckerinnen gehörten damals Walburga Friedrichs (von links), Roswitha Brandt, Elfriede Deike, Ivonne Henke,Ursula Wenzel, Ingrid Brunsch, Lisa Gille und Roswitha Bühnemann.

Jävenitz - Seit 25 Jahren ist der Heimatverein Jävenitz fester Bestandteil des Dorflebens. In Ausstellungen, bei Festen und durch die Bewahrung regionaler Bräuche wirkt das Engagement bis in den Alltag hinein. Zum Jubiläum blickt Vorsitzende Elisabeth Gille-Frank auf die Anfänge und ein Vierteljahrhundert gemeinsame Arbeit zurück.