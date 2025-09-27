25 Jahre Heimatverein Jävenitz Das steckt hinter dem Erfolg des Dorflebens
Vor 25 Jahren gegründet, heute Herzstück des Dorflebens: Der Heimatverein Jävenitz feiert Jubiläum – und zeigt, was ein Dorf bewegen kann.
Jävenitz - Seit 25 Jahren ist der Heimatverein Jävenitz fester Bestandteil des Dorflebens. In Ausstellungen, bei Festen und durch die Bewahrung regionaler Bräuche wirkt das Engagement bis in den Alltag hinein. Zum Jubiläum blickt Vorsitzende Elisabeth Gille-Frank auf die Anfänge und ein Vierteljahrhundert gemeinsame Arbeit zurück.