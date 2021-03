Soll man das historische Back- und Bethaus auf dem Hof des Großen Hospitals in Gardelegen abreißen, oder könnte es eine neue Funktion erh...

Gardelegen l Er hat den Abriss über vier Jahre verhindert. Und er gibt auch jetzt nicht auf. Architekt Lutz Schwarzbrunn, der jahrzehntelang selbst in Gardelegen lebte, kämpft weiter um das Back- und Bethaus auf dem Hof des Großen Hospitals.



Das gehört auf dem Papier immer noch der Vereinigten Hospitalstiftung zu Gardelegen, ist aber bereits vor vielen Jahren an die Wobau verkauft worden. Die hat einen Teil des denkmalgeschützten Ensembles schon aufwendig restauriert und saniert und will nun den zweiten Flügel angehen.



1,75 Millionen soll das kosten. Die Stadt Gardelegen will sich mit rund 822 000 Euro daran beteiligen. Und das sei natürlich eine gute Entscheidung, findet Schwarzbrunn – immerhin ist der Erhalt von Denkmalen seine berufliche Passion –, wenn da nicht immer noch der Plan bestünde, das Hofgebäude in diesem Rahmen gleich mit abzureißen. Das kann und will sich der Architekt nicht vorstellen.



Und offenbar können das auch mehr als 2000 Gardelegener ebenso wenig. So viele Menschen hatten im vergangenen Jahr nämlich ihre Unterschrift gegen den Abriss gegeben. „Nimmt man mal nur die Kernstadt, ist das mehr als jeder fünfte, der sich für den Erhalt des Backhauses entschieden hat“, sagt Schwarzbrunn.



Und genau das will der Denkmalschützer nun den Stadträten noch einmal nahelegen. Derzeit hat er sich an viele von ihnen persönlich gewandt, denn als Bürgervertreter hätten sie es schließlich in der Hand, ihre Zustimmung für die Freigabe der Fördermittel an die Bedingung zu knüpfen, dass das historische Hofgebäude erhalten bleibe.



Das nämlich soll als Teil des Sanierungsplanes weg. Besser: Es soll abgetragen werden. Ein privater Interessent will das Gebäude nämlich ab- und auf seinem eigenen Areal wieder aufbauen.



Gute Möglichkeit zum Erhalt

Der Stiftungsrat um Stiftungsratsvorsitzende Mandy Schumacher und auch Wobauchef Wolfgang Oelze sehen darin eine gute Möglichkeit zum Erhalt des Denkmales.



„Völlig sinnfrei und dazu eine Schildbürgerei“, hält Schwarzbrunn dagegen. Damit würde nicht nur das historische Ensemble zerstört, die Sache wäre auch noch „die teuerste Materialverlegung der Stadtgeschichte“. Denn das Gebäude bestehe zu 80 Prozent aus neuen Baustoffen, mit denen es Mitte der 1990er Jahre saniert worden sei. „Wenn das jemand haben möchte, soll er es auf eigene Kosten und ohne Steuergeld machen“, findet der Baufachmann.



Eine Materialverschwendung

Und der gibt den Stadträten in seinem Schreiben auch Alternativvorschläge an die Hand. So könnte das Backhaus als Tagungsraum für Weiterbildungen, Konferenzen oder ähnliche Veranstaltungen genutzt werden. Und das nicht nur für den Wasserverband, der derzeit dort Mieter ist, sondern zum Beispiel auch vom Jobcenter und allen Dienststellen des Altmarkkreises. Personelle Erweiterungen der Mieter im Hauptflügel könnten mit der zusätzlichen Fläche im Hofhaus ebenfalls abgefangen werden.



Und nicht zuletzt, so schlägt Schwarzbrunn vor, könnte das Gebäude so gegliedert und ausgestattet werden, dass auch Bürger den Raum nutzen könnten, zum Beispiel an den Wochenenden für private Zwecke. Immerhin sei das Haus geschichtlich etwas ganz Besonderes, liege in der Innenstadt und ganz nah an der historischen Wallanlage.



Niedrige Mehrkosten

Auch die Brandschutzanforderungen – in der Vergangenheit waren diese oft Abrissargument – könne man mit nur geringen Kosten leicht erfüllen, versichert der Denkmalfachmann. Mit einer Fensterfassade an der Giebelseite würden nur Mehrkosten im niedrigen dreistelligen Bereich für die Brandschutztür anfallen.



Bezahlbare Ideen, das Haus zu erhalten, gebe es genug, betont der Architekt, der in der Vergangenheit schon mehrfach angeboten hatte, die Wobau dabei zu unterstützen. Nun liege es an den Stadträten, ihre Zustimmung zur Förderung des zweiten Hauptflügels vielleicht auch an den Erhalt des historischen Backhauses zu knüpfen.



Am Montagabend wird das in ihrer Hand liegen.