Der Automobilclub Europa testete mehrere Hundert Bahnhöfe in Deutschland. Der Gardelegener Bahnhof schnitt gar nicht schlecht ab.

Gardelegen. - Keine öffentlich zugänglichen Toiletten, erst recht keine barrierefreien, und ein stark heruntergekommenes Bahnhofsgebäude. So sieht die bittere Wahrheit zum Gardelegener Bahnhof aus. Die spiegelt sich allerdings nicht ganz so in den Ergebnissen eines Tests des Automobilclubs Europas (ACE) wider.