Straßenbau Die schlechteste Straße in Gardelegen ist...

Nach mehrjähriger Pause aufgrund der langen ungeklärten Problematik der privaten Anliegerbeteiligung will die Stadt jetzt wieder in Sachen Straßenerneuerung durchstarten. Und oberste Priorität hat dabei eine Anliegerstraße in der Kernstadt mit mehreren Kindereinrichtungen.