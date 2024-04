In Gardelegen, direkt an der B188 unweit des Glaswerkes, entsteht quasi ein Hotel der Neuzeit - fast ohne Personal und Rezeption.

Ein Blick in ein Zimmer des ersten digitalen Hotels in Mindelheim. Ein solches Hotel wird auch in Gardelegen und Salzwedel gebaut.

Gardelegen - „Ideal für Monteure und Geschäftsreisende, Durchreisende oder auch einfach für ein paar Tage Urlaub“ – heißt es auf der Homepage der WMM Hotel Betriebs GmbH. Ein Hotel digital – ohne Rezeption und Personal. Und ein solches Hotel wird derzeit baugleich in Gardelegen und Salzwedel errichtet. In Gardelegen direkt an der B 188 unweit des Glaswerkes, in Salzwedel an der Magdeburger Straße.