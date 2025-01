Bis Sommer soll die Sieper Straße in Jeetze, in der riesige Löcher klaffen, wieder richtig befahrbar sein. Wie das gehen soll, wurde bei einem Ortstermin besprochen.

Doppelt hält besser: Löcher in der Sieper Straße verschwinden

In der Sieper Straße in der Ortschaft Jeetze klaffen riesige Löcher.

Jeetze/Siepe. - „Mindestens eine Oberflächenbehandlung muss her“, hatte Einheitsgemeinde-Bürgermeister Andreas Pietsch noch während der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Jeetze in Bezug auf den Zustand der Sieper Straße gesagt. Nun scheint tatsächlich eine Lösung für den kommunalen Verkehrsweg in Sicht.