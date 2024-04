Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Berge - Es war im Jahr 2020, als überraschend das Saaldach des Dorfgemeinschaftshauses in Berge zusammenbrach. Seitdem ist das Gebäude gesperrt. Eine Nutzung ist nicht möglich. Vier Jahre sind vergangen. Und die Einwohner stehen noch immer „im Regen, und das im wahrsten Sinne des Wortes“, schreibt Rena Brune aus Berge, Mitglied im Förderverein Dorfleben, in einem offenen Brief an den Gardelegener Stadtrat.