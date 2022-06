Polizei ermittelt Dreister Kuh-Klau aus einer Stallanlage bei Gardelegen

Anderthalb Wochen ist der spektakuläre Diebstahl von Tieren aus einer Stallanlage in Algenstedt (Altmarkkreis Salzwedel) her. Gut 17 Jahre sei er dort als Landwirt tätig, sagt ein Mitarbeiter. Aber so etwas habe er noch nicht erlebt.