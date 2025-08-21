Für den Denkmalschutz Echt hässlich: Betonklotz mit Guckloch in Gardelegen für 100.000 Euro
Das Ende des historischen Backhaus auf dem Hof des Großen Hospitals ist ein Klotz aus Stahlbeton. Der Denkmalschutz wollte es so. Manch Gardelegener weiß bei diesem Anblick nicht, ob er lachen oder weinen soll...
Gardelegen. - Das ist nun die Sehenswürdigkeit, die mit einem Blick in die Tiefe quasi ein Eintauchen in die Geschichte der Stadt Gardelegen ermöglichen soll: Ein Betonklotz auf dem Hof des Großen Hospitals mit einem Guckloch nach unten, auf den historischen Backofen im Keller des einstigen Hofhauses. Und der kostet auch noch richtig Geld.