Das Ende des historischen Backhaus auf dem Hof des Großen Hospitals ist ein Klotz aus Stahlbeton. Der Denkmalschutz wollte es so. Manch Gardelegener weiß bei diesem Anblick nicht, ob er lachen oder weinen soll...

Das sind nun die Reste des Backhauses mit dem Guckloch hinunter zum alten Backofen. Die Glasplatte wird noch eingesetzt. Zudem kommt ein Geländer rings um den Betonkasten.

Gardelegen. - Das ist nun die Sehenswürdigkeit, die mit einem Blick in die Tiefe quasi ein Eintauchen in die Geschichte der Stadt Gardelegen ermöglichen soll: Ein Betonklotz auf dem Hof des Großen Hospitals mit einem Guckloch nach unten, auf den historischen Backofen im Keller des einstigen Hofhauses. Und der kostet auch noch richtig Geld.