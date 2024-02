Voraussichtlich schon im März könnte der Abriss des Volkshauses in Gardelegen erfolgen. Dort soll ein neuer Edeka entstehen. Am Konzept gibt es Kritik.

Edeka-Neubau in Gardelegen: Bedenken angemeldet

Gardelegen. - Es geht endlich los. Noch in diesem Monat sollen Fäll- und Rodungsarbeiten hinter dem Volkshaus in Gardelegen erfolgen und bereits im März könnten die Bagger anrücken, um den alten Tanztempel abzureißen und Platz zu schaffen für einen neuen Edeka-Markt. Mitbewerber und der Anglerverein melden Bedenken an.