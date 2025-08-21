Tangermünde. - Karibisches Flair trifft am Sonnabend, 23. August, in Tangermünde auf einen sommerlichen Abend. Salsa-Pop-Klänge, kühle Getränke, leckeres Essen und eine entspannte Atmosphäre werden in „Halle 65“ auf Besucher und Freunde dieses Flairs warten, so der Veranstalter.

Die Salsa-Band „Vientos del Caribe“ wird diesen besonderen Ort in Klänge hüllen, die eine weite Reise in den mittelamerikanischen Raum beinahe ersetzen werden. Denn die Musiker stammen aus Panama, Kuba und Deutschland.

„Vientos del Caribe“ gründete sich 2008 ursprünglich in der Absicht, die klassischen kubanischen Songs der 1950er und 1960er Jahre in neue Gewänder zu kleiden und eine neue Sichtweise auf die wundervolle Musik der Karibik, insbesondere der aus Kuba, zu kreieren.

Inzwischen konzentrieren sich die Musiker auf „Son Cubano“, „Cha Cha Cha“ und „Bolero“. Darüber hinaus stellen sie bekannte Hits aus der Popmusik in interessanten Salsa-Arrangements vor. „Vientos del Caribe“ spielt Salsa in allen Variationen und kombiniert diese mit Pop-Musik und Jazz.

Alle Titel werden für die fünfköpfige Formation neu arrangiert oder neu komponiert. Alles wird live gespielt. Die Musiker dieser Formation selbst sagen: „Unser Ziel ist es, einerseits die Zuhörer mit auf eine Zeitreise durch die schönsten und bekanntesten Melodien der Zuckerrohrinsel zu nehmen und andererseits neue Wege bei der Neuinterpretation beliebter Pop-Songs zu gehen.“

Einlass zum karibischen Abend am Sonnabend in „Halle 65“ ist ab 18 Uhr. Karten zum Preis von 22 Euro gibt es über Instagram @Halle65_TGMD oder in Tangermünde im Schoko-Laden der Konditorei Stehwien (Lange Straße 38), Beauty Spa Sax (Lange Straße 39) sowie in Stendal bei Benetton (Breite Straße 23). Solange es Karten gibt, werden diese auch am Sonnabend vor Ort an der Abendkasse verkauft.