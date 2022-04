Eichenprozessionsspinner Eichenprozessionsspinner: Wie die Stadt Kalbe gegen die Raupen vorgehen will

Auch in diesem Jahr soll es den Raupen des Eichenprozessionsspinners in der Einheitsgemeinde Kalbe wieder an den Kragen beziehungsweise an die allergieauslösenden Brennhaare gehen. Wo sind entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen vorgesehen? Und wie sollen diese erfolgen?