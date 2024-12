Am 12. Dezember 1979, heute vor 45 Jahren, starb Letzlingens Nachkriegspfarrer Wolfgang Dell. Seine Tochter erinnert sich an den Vater, der als Schüler Dietrich Bonhoeffers stets seinem Glauben verpflichtet blieb.

Letzlingen in den Nachkriegsjahren

Letzlingen. - 33 Jahre lang, von 1946 bis zu seinem Tod 1979 war Wolfgang Dell , Pfarrer in Letzlingen. Seine Frau Hildegard folgte ihm 30 Jahre später im Alter von 96 Jahren am 14. Dezember 2009, also vor 15 Jahren. Sie beide prägten das kirchliche Gemeindeleben für lange Zeit. Aber auch ganz andere Einsätze gehörten dazu.