Der Polizei unbekannte Täter haben sich in einem Einfamilienhaus in Hottendorf Zutritt verschafft.

Hottendorf l In Hottendorf 77 a brachen am Dienstag Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen 6.30 und 14.15 Uhr muss sich die Tat ereignet haben, wie die Polizei gestern mitteilte. Der oder die Täter durchsuchten die Schränke in mehreren Zimmern, einschließlich im Bad.

Schmuck geklaut

Sie stahlen zwei Goldketten, zwei silberfarbene Ringe und vorgefundenes Bargeld. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich im Revierkommissariat Gardelegen unter der Telefonnummer 039037/72 40 zu melden.