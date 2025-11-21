Im Wald bei Vienau fällt eine fast 200 Jahre alte Eiche. Für angehende Forstwirte ist das die Königsdisziplin – zwischen Präzision, Teamarbeit und Verantwortung.

Die Auszubildenden Felix Piep (von links), Elias Gieler, Taylor Kepplinger und Arne Wöstenberg diskutieren gemeinsam mit ihrem Ausbilder die Fälltechnik an der frisch gefällten Eiche.

Vienau/Klötze. - „Achtung!“, ruft Taylor Kepplinger – ein kurzer, klarer Warnruf, der sofort alle Blicke auf ihn lenkt. Für die Anwesenden ist das das verlässliche Zeichen, dass es jetzt ernst wird: Gleich wird eine fast 200 Jahre alte Eiche fallen. Wer hier steht, weiß, was zu tun ist. In wenigen Sekunden müssen alle einen Schritt zurücktreten, den richtigen Abstand halten, aus der Falllinie des mächtigen Stammes gehen.