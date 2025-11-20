Am Ende des Breiten Wegs in Halberstadt fristet ein Brunnen ein kümmerliches Dasein, der längst schon wieder hätte sprudeln sollen. Sechs Jahre schon dauert das Trauerspiel. Ist das Sanierungsvorhaben gestorben?

Blick auf das leere Becken des Brunnens am Breiten Tor in Halberstadt.

Halberstadt. - Still ruht - nein, nicht der See, sondern der Brunnen am Breiten Tor Halberstadts. Nicht, weil es Winter ist, sondern weil die Sanierung von Becken und Pumpen nicht vorankommen. Hat der Lions Club Halberstadt sein ehrgeiziges Sanierungsvorhaben aufgeben?