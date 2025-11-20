Gregor Meyle bringt besinnliche Stimmung in den Harz: Am 29. November gastiert der Sänger mit seiner „Unplugged-Tour“ in Wernigerode. Mit etwas Glück können ihn Fans nicht nur auf der Bühne erleben - sondern vorab auch persönlich kennenlernen.

Gregor Meyle live in Wernigerode: So können Fans ein Treffen mit dem Sänger gewinnen

Gregor-Meyle-Fans aus dem Harz dürfen sich freuen: Der Musiker gibt am Samstag, 29. November, ein Konzert in Wernigerode.

Wernigerode. - „Ich bin vor zwei Jahren schon mal über euren Weihnachtsmarkt gegangen. Er ist megaschön“, schwärmt Gregor Meyle über den Adventstrubel in Wernigerode. In wenigen Tagen schlendert der Sänger vielleicht wieder durch die beleuchteten Gassen: Am Samstag, 29. November, macht er auf seiner „Unplugged-Tour“ Halt in der Harz-Stadt.