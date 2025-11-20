weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Konzerttipp im Harz: Gregor Meyle live in Wernigerode: So können Fans ein Treffen mit dem Sänger gewinnen

Konzerttipp im Harz Gregor Meyle live in Wernigerode: So können Fans ein Treffen mit dem Sänger gewinnen

Gregor Meyle bringt besinnliche Stimmung in den Harz: Am 29. November gastiert der Sänger mit seiner „Unplugged-Tour“ in Wernigerode. Mit etwas Glück können ihn Fans nicht nur auf der Bühne erleben - sondern vorab auch persönlich kennenlernen.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 21.11.2025, 10:24
Gregor-Meyle-Fans aus dem Harz dürfen sich freuen: Der Musiker gibt am Samstag, 29. November, ein Konzert in Wernigerode.
Gregor-Meyle-Fans aus dem Harz dürfen sich freuen: Der Musiker gibt am Samstag, 29. November, ein Konzert in Wernigerode. Archivfoto: Marko Heiroth

Wernigerode. - „Ich bin vor zwei Jahren schon mal über euren Weihnachtsmarkt gegangen. Er ist megaschön“, schwärmt Gregor Meyle über den Adventstrubel in Wernigerode. In wenigen Tagen schlendert der Sänger vielleicht wieder durch die beleuchteten Gassen: Am Samstag, 29. November, macht er auf seiner „Unplugged-Tour“ Halt in der Harz-Stadt.