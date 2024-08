Ihre ehrenamtliche Arbeit habe Generationen geprägt, sagte am Freitagabend Wehrleiter Ramón Rulff, kurz bevor es für eine Kalbenserin einen emotionalen Moment gab.

Eintrag in das Goldene Buch der Stadt

Kalbe - Eine ganz besondere Ehre ist am Freitagabend der Kalbenserin Renate Pauls zuteil geworden. Im Beisein von Einheitsgemeinde-Bürgermeister Andreas Pietsch, Ortsbürgermeister Mirko Wolff, Landrat Steve Kanitz und weiteren Vertretern der Kommunalpolitik sowie des Brandschutzes durfte sie sich aus Anlass des 135-jährigen Bestehens der Ortsfeuerwehr sowie des 50-jährigen Jubiläums der Jugendwehr, an deren Gründung sie einst maßgeblich beteiligt war, in das Goldene Buch der Stadt Kalbe eintragen.

Die heute 80-jährige, pensionierte Lehrerin hatte 1970 die Arbeitsgemeinschaft Junge Brandschützer ins Leben gerufen, aus der dann 1974 die Jugendwehr hervorgegangen war. Zudem hat sich die Ehefrau des langjährigen Wehrleitungsmitglieds Rolf-Jürgen Pauls sehr für die gleichberechtigte Rolle der Frauen in der Feuerwehr eingesetzt. Weiterhin ist es ausschließlich ihrem Engagement zu verdanken, dass es in Kalbe das Schulmuseum sowie das Feuerwehrmuseum gibt. Zu Letzterem gehören auch die Chronik der Kalbenser Brandschützer, um die sich Renate Pauls lange Zeit als Schriftführerin gekümmert hat, sowie das Stammbuch der Feuerwehr. Es enthält die Daten aller Kameraden, die Kalbe je hatte