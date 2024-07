Gardelegen. - In Paris gingen am Sonnabendnachmittag die Rugby-Spieler, Fechter oder Beachvolleyballer an den Start. Doch was ist schon Olympia im Fernsehen gegen eine Weltmeisterschaft vor der eigenen Haustür? In Gardelegen konnten die Zuschauer schließlich die sechste Goaldiving- WM verfolgen – und das live.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.