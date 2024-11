So oder so ähnlich könnten die Eisbecher demnächst im Mieste aussehen. Die Geschmachsrichtungen dürften allerdings so manchen überraschen.

Mieste. - Ein wenig ungewöhnlich, aber wahr: Am Nikolaustag, Freitag, 6. Dezember, öffnet das Eiscafé Wilhelm 37 seine Pforten in Mieste. Das ist etwas Besonderes, denn die Vorbesitzerin bot Eiscreme ausschließlich im Sommer an. Die Eröffnung im Winter ist allerdings nicht das einzig Außergewöhnliche an dem neuen Eisladen. Wer immer schon mal Birneneis mit Parmesankäse oder den Geschmack griechischer Joghurt mit schwarzen Oliven testen wollte, ist dann im Miester Eiscafé genau richtig. Es gibt auch ein Winterangebot mit Waffeln, heißen Kirschen oder die Eissorte „Omas Bratapfel“. Kakao und Baileys oder „Hot Peppermint“ stehen ebenfalls auf der Karte.