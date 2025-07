Das Domplatz-Open-Air vor dem Magdeburger Dom zieht jährlich Tausende Besucher an. Bei der vorletzten Vorstellung des diesjährigen Stücks „The Addams Family“ kam es nun zu einer ungeplanten Unterbrechung.

Musical in Magdeburg

Das diesjährige Domplatz Open-Air steht ganz im Rahmen des Grusels: Das Theater Magdeburger führt vom 20. Juni bis 13. Juli 'The Addams Family' als Muscial auf.

Magdeburg. - Noch nie war eine Produktion des Domplatz-Open-Airs so früh ausverkauft wie die Inszenierung von „The Addams Family“ in diesem Jahr. Tausende Zuschauer sahen bereits das Musical auf dem Magdeburger Domplatz. Die Vorstellung am Samstag, den 12. Juli, musste jedoch ungeplant unterbrochen werden.