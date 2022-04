Eldisy Gardelegen: Gewerkschaft fordert Angleichung an Flächentarifvertrag

Gewerkschaft und Mitarbeiter der Eldisy GmbH in Gardelegen fordern mehr Lohn und einen flächendeckenden Tarifvertrag. Die bisherigen Verhandlungen sind derzeit unterbrochen. Die Gespräche sollen nun in die dritte Runde gehen.

Uwe Buske (von links), Dirk Lehnert, Detlef Plock, Marion Jahn und Christina Scheidt, Mitglieder der Tarifkommission, wollen die Angleichung an den Flächentarif Kautschukindustrie Ost für Eldisy erreichen.

Kalbe - „Tarifrunde 2021 Arbeitgeberangebot=Provokation. Diese Kröte schlucken wir nicht. Wir haben mehr verdient“, steht auf einem Transparent, das auf der Mitgliederversammlung der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) in Kloster Neuendorf ausgebreitet worden war. Mehr als 70 Mitarbeiter der Eldisy GmbH in Gardelegen, die auch Mitglied in der Gewerkschaft sind, folgten dieser Einladung. Für gut geleistete Arbeit im Zulieferbetrieb der Automobilindustrie wollen die Mitarbeiter mehr Geld.