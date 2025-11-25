Der Reit- und Fahrverein Gardelegen hat beim Energiekonzern Eon mehrere Jahresrechnungen nicht beglichen. Der Grund dafür, dass trotzdem der Strom lange nicht abgeschaltet wurde, klingt fast zu simpel, um wahr zu sein.

Gardelegen. - Es war der Funke, der die Bombe zündete: Als im Frühling auf der Reitanlage am Buschhorstweg in Gardelegen die Lichter ausgingen und etliche Pferde plötzlich ohne Wasser dastanden, weil der Strom abgeschaltet worden war, reichte es den Mitgliedern des Reit- und Fahrvereines Gardelegen. Sie wandten sich an die Volksstimme und brachten die dramatischen Zustände an die Öffentlichkeit. Nach Informationen der Volksstimme sollen Außenstände von rund 40.000 Euro bei Eon zur Stromsperrung geführt haben. Nur die Spitze des Eisberges.