Studentin organisiert kreative Events Modenschauen, Partys, Kunst: 21-Jährige mischt Magdeburger Kulturszene auf

Trotz ihres jungen Alters hat sich Janice Reisch schon einen Namen in der Magdeburger Kulturszene gemacht. Was die 21-Jährige dazu antreibt, Partys, Modenschauen, Sportevents und vieles mehr zu organisieren.

Von Johanna Flint 25.11.2025, 17:30
Die Magdeburgerin Janice Reisch (r.) beim Fotoshooting zu ihrer eigens designten und genähten Modekollektion.
Die Magdeburgerin Janice Reisch (r.) beim Fotoshooting zu ihrer eigens designten und genähten Modekollektion. Foto: Gia Huy Dinh

Magdeburg. - Wenn Janice Reisch über ihre Interessen spricht, dann sieht man das Feuer in ihren Augen förmlich lodern. Die 21-jährige Magdeburgerin hat bereits in jungen Jahren große Fußstapfen in der hiesigen Kulturszene hinterlassen. Ob Partys, Modenschauen, Sport-Events, Tanzkurse oder Mal-Veranstaltungen – sie macht alles, auf das sie Lust hat.