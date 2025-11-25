In Osterburg sind höhere Hebesätze für alle Grundstücke beschlossen worden. Nun steht fest, was das die Hausbesitzer kostet. Doch die Kämmerin beteuert weiter, dass es sich nicht um eine Erhöhung handelt.

Beschlossen: So viel kostet die Grundsteuer für Hausbesitzer ab 2026 in Osterburg (Kreis Stendal)

In 2026 steigen die Hebesätze für alle Grundsteuerarten in Osterburg.

Osterburg. - Für Grundstücke in Osterburg und den 30 zugehörigen Dörfern werden 2026 mehr Steuern fällig als in diesem Jahr. Die Stadträte haben die neuen Hebesätze für Wohn- und Geschäftsgrundstücke sowie für Acker- und Forstflächen in der vergangenen Woche beschlossen. Kämmerin Stefanie Fritze erklärte, wann die Eigentümer mit den neuen Bescheiden rechnen können und warum die Stadt die Steuern aus ihrer Sicht damit nicht erhöht hat.