Was hält eine Ehe über Jahrzehnte zusammen? Helga und Erhard Pohlan feiern diamantene Hochzeit – und erzählen ihre ganz persönliche Liebesgeschichte.

Die Eheleute Helga und Erhard Pohlan an ihrem 60. Hochzeitstag

Gardelegen - 60 Jahre Ehe – ein Jubiläum, das nur noch wenige Paare feiern dürfen. Helga und Erhard Pohlan aus Gardelegen haben es geschafft. Sie dürfen auf sechs Jahrzehnte Ehe zurückblicken. Jahre voller Höhen und Tiefen, die sie gemeinsam gemeistert haben. Im Gespräch erzählen sie, wie alles begann und was ihre Liebe bis heute stark macht.