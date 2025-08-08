Seit 15 Jahren schlichtet Ursula Rensmann in Havelberg Streitigkeiten. Wichtig ist ihr, dass beide Parteien mit der erzielten Einigung leben können.

Wenn zwei sich streiten: Schiedsfrau zeigt in Havelberg Lösungen auf

Ursula Rensmann ist Schiedsfrau in Havelberg. Jeden ersten Dienstag im Monat ist sie in der Schiedsstelle im Rathaus anzutreffen.

Havelberg. - Wenn zwei sich streiten, schlichtet die dritte. So könnte kurz und knapp beschrieben werden, was Schiedsfrau Ursula Rensmann in Havelberg macht. Seit 15 Jahren hat sie dieses Ehrenamt inne und ist gerade für weitere fünf Jahre vom Stadtrat gewählt worden. Gern würde sie schon jetzt ihre Erfahrungen an einen Nachfolger weitergeben, denn eine fünfte Amtsperiode hat die 74-Jährige nicht vor. Ein nahtloser Anschluss wäre im Interesse der Bürger. Mit einer Schiedsstelle bleibt ihnen in etlichen Fällen der Weg zum Gericht erspart.