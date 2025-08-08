weather wolkig
Wetterüberblick Das Wasser lief von den Feldern in Salzlandkreis: Juli voller Wetterextreme

Rekordhitze, Gewitter, Regenmengen und ein historisches Elbe-Tief – der Juli 2025 zeigte sich im Salzlandkreis, auch in Schönebeck, von seiner extremen Seite. Aber warum der Monat trotzdem statistisch „durchschnittlich“ war – im monatlichen Wetterüberblick mit Zahlen und Stimmen aus der Region.

Von Thoralf Winkler 08.08.2025, 10:00
Die Elbe erreichte am 10. Juli einen neuen Tiefststand. Am Pegel Magdeburg waren es nur noch 43 cm, das sind drei Zentimeter weniger als der bisherige Minimalwert. Am Brückenpfeiler der Schönebecker Elbebrücke wurden die angespülte Sandbank und Reste einiger Fahrräder sichtbar. Auch die hölzernen Rammpfähle des Brückenfundaments ragten aus dem Wasser.
Salzlandkreis. - Der Juli startete mit Rekordhitze und Wüstentagen, bevor Gewitter und teils unwetterartige Schauer einsetzten. Mehr Niederschlag als üblich brachte Erleichterung für die Böden, doch die Elbe fiel auf ein Rekordtief.