Wetterüberblick Das Wasser lief von den Feldern in Salzlandkreis: Juli voller Wetterextreme
Rekordhitze, Gewitter, Regenmengen und ein historisches Elbe-Tief – der Juli 2025 zeigte sich im Salzlandkreis, auch in Schönebeck, von seiner extremen Seite. Aber warum der Monat trotzdem statistisch „durchschnittlich“ war – im monatlichen Wetterüberblick mit Zahlen und Stimmen aus der Region.
08.08.2025, 10:00
Salzlandkreis. - Der Juli startete mit Rekordhitze und Wüstentagen, bevor Gewitter und teils unwetterartige Schauer einsetzten. Mehr Niederschlag als üblich brachte Erleichterung für die Böden, doch die Elbe fiel auf ein Rekordtief.