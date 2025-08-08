Die Elbe erreichte am 10. Juli einen neuen Tiefststand. Am Pegel Magdeburg waren es nur noch 43 cm, das sind drei Zentimeter weniger als der bisherige Minimalwert. Am Brückenpfeiler der Schönebecker Elbebrücke wurden die angespülte Sandbank und Reste einiger Fahrräder sichtbar. Auch die hölzernen Rammpfähle des Brückenfundaments ragten aus dem Wasser.

Foto: Thoralf Winkler