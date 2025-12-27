Die Ermittlungen gegen den Ex-Vorsitzenden des Gardelegener Reitvereins sind sehr umfangreich. Was ein Polizei-Sprecher jetzt zum aktuellen Stand sagt...

Die Kontoauszüge des Reit- und Fahrvereins Gardelegen werfen viele Fragen auf.

Gardelegen - Neue Informationen gibt es hinsichtlich der offiziellen Ermittlungen im Falle des Reit- und Fahrvereines Gardelegen. Vereinsmitglieder hatten bei der Polizei bereits Anfang Juli Anzeige wegen des Verdachts der Untreue gegen den Ex-Vorsitzenden erstattet. Der lässt sich von der Kanzlei von Sachsen-Anhalts Ex-Innenminister Holger Stahlknecht vertreten.