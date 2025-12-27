Ministerpräsident Reiner Hadeloff besucht die Caritas in Calbe mit ihrem Wohnheim Sankt Elisabeth und lässt sich schildern, auf welchen Gebieten die Einrichtung tätig ist.

Ministerpräsident Reiner Haseloff hier zusammen mit seiner Frau (M.) in der Kiche auf dem Gelände der Caritas in Calbe.

Calbe. - Noch vor Weihnachten bekam das Wohnheim der Caritas in der kleinen Saalestadt Besuch von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Das Sankt Elisabeth Wohnheim beherbergt Menschen mit Behinderung und auch Kinder. So wohnen 19 Kinder und Jugendliche und 36 Bewohner, die eine Eingliederung anstreben, in der Einrichtung an der Magdeburger Straße.