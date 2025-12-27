weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Kreativität und Zusammenhalt fördern: Kita Kluswegzwerge sammelt Spenden für Wasserspielplatz in Magdeburg

Kreativität und Zusammenhalt fördern Kita Kluswegzwerge sammelt Spenden für Wasserspielplatz in Magdeburg

Die Kinder der Magdeburger Kita Kluswegzwerge sind auf der Suche nach Spenden. Im nächsten Jahr soll dort ein Wasserspielplatz gebaut werden, der nur mithilfe finanzieller Unterstützung realisiert werden kann.

Von Johanna Flint 27.12.2025, 07:30
Die Kinder der Kita Kluswegzwerge wünschen sich einen Wasser- und Matschspielplatz.
Die Kinder der Kita Kluswegzwerge wünschen sich einen Wasser- und Matschspielplatz. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Mitten im Dezember sehnen sich die Kinder der Magdeburger Kita Kluswegzwerge nach Sonne, Sommer und Abkühlung. Auf dem großen Außengelände soll ein Wasser- und Matschspielplatz entstehen. Um das Projekt zu finanzieren, ist die Einrichtung in Alt-Olvenstedt auf Spenden angewiesen. Was geplant ist.