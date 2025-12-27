Die Kinder der Magdeburger Kita Kluswegzwerge sind auf der Suche nach Spenden. Im nächsten Jahr soll dort ein Wasserspielplatz gebaut werden, der nur mithilfe finanzieller Unterstützung realisiert werden kann.

Die Kinder der Kita Kluswegzwerge wünschen sich einen Wasser- und Matschspielplatz.

Magdeburg. - Mitten im Dezember sehnen sich die Kinder der Magdeburger Kita Kluswegzwerge nach Sonne, Sommer und Abkühlung. Auf dem großen Außengelände soll ein Wasser- und Matschspielplatz entstehen. Um das Projekt zu finanzieren, ist die Einrichtung in Alt-Olvenstedt auf Spenden angewiesen. Was geplant ist.