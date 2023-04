Gardelegen - Neonella Doboitschina, geboren am 11. Oktober 1923 in Russland. Die junge Frau – gerade mal 21 Jahre alt, wurde 1944 von der Gestapo ins Frauen-KZ Ravensbrück deportiert. Wenig später kam sie in ein Außenlager des KZ Neuengamme. Ihr weiteres Schicksal ist unbekannt. Was von ihr blieb, ist unter anderem eine Kette mit einem Kreuzanhänger.

