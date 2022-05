Evangelische Grundschule Gardelegen: Volles Haus an einem Sonnabend?

In der evangelischen Grundschule Gardelegen standen am Sonnabend die Türen offen. Das Angebot, mal hinter die Kulissen der Bildungseinrichtung zu schauen, nutzten viele. Was gab es zu sehen?

Gardelegen - Der Tag der offenen Tür in der evangelischen Grundschule Gardelegen richtete sich nicht nur an Schüler und deren Eltern. Auch jüngere Kinder und damit potenzielle künftige Schüler und deren Angehörige waren herzlich willkommen, ebenso wie alle, die einfach nur einmal schauen wollten, wie das schöne Gebäude an der Gardelegener Nikolaikirche eigentlich so von innen aussieht und was an dieser Schule vielleicht anders ist als an anderen.