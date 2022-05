Fahrer wegen fahrlässiger Tötung in Gardelegen verurteilt

Biker stirbt am 19. April 2021 nach Zusammenstoß mit einem Transporter auf der Bundesstraße 71 zwischen Letzlingen und Gardelegen. Nun wurde im Amtsgericht der Hansestadt das Urteil gesprochen.

Im Gardelegener Amtsgericht endete am Freitag, 11. Februar, die Verhandlung gegen einen Transporterfahrer wegen fahrlässiger Tötung.

Gardelegen - Ein nochmaliger Schulterblick, ein nochmaliges Versichern in den Spiegeln, dass sich von hinten auch wirklich kein anderes Fahrzeug nähert, bevor man zum Überholen ansetzt – das hat es nach Ansicht von Richter Axel Bormann am 19. April des vergangenen Jahres vom Fahrer eines Transporters nicht gegeben. Ein Fahrfehler mit schwerwiegenden Folgen. Denn er führte an dem Tag auf der Bundesstraße 71 zwischen Letzlingen und Gardelegen zu einer Katastrophe, zum Unfalltod eines Motorradfahrers, Ehemannes und Vaters.