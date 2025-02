Mit Video: Falknerei in Gardelegen - Wie ein Wüstenbussard aus Spanien in der Altmark landete

Gardelegen. - „Luuuna“, ruft der Mann mit dem Hut, während er auf einem Feldweg in Gardelegens Westen entlang geht. Man schaut links, schaut rechts, in der Erwartung, dass ein Hund angelaufen kommt. Stattdessen tauchen am Himmel auf einmal die breiten Schwingen eines herangleitenden Greifvogels auf.