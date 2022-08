Feuer auf dem Truppenübungsplatz Altmark: Das ist der Grund

Seit Tagen brennt ein Sprengplatz im Berliner Grunewald. Am Mittwoch stieg nun auch über dem Gefechtsübungszentrum Heer bei Letzlingen Rauch auf. Warum zündelt die Bundeswehr bei Waldbrandgefahrenstufe 4 absichtlich?

Auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes Altmark brennt es. Was hat der sogenannte A-Platz damit zu tun?

Letzlingen - Das Gefechtsübungszentrum Heer bei Letzlingen befindet sich aktuell in der übungsfreien Zeit. Trotzdem brennen dort gerade jetzt fast täglich Flächen. Ist die Bundeswehr verrückt geworden, bei Waldbrandgefahrenstufe 4 absichtlich Feuer zu entfachen? Nein, erklärt Oberst Michael Knoke und liefert auf Volksstimme-Nachfrage die Begründung dafür, die zum Teil in Zusammenhang mit den Geschehnissen in Berlin steht, denn auf dem sogenannten A-Platz im GÜZ lauert seit langem eine Gefahr.