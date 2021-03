Das Feuerwehrgerätehaus in Kalbe ist zu klein. Ein Neubau ist geplant, es hapert aber an entsprechenden Fördergeldern.

Kalbe l Die im Landeshaushalt vorgesehenen Mittel zur Errichtung von Feuerwehrgerätehäusern für 2022 und 2023 sind trotz entsprechender Verpflichtungsermächtigung vom Finanzministerium nicht freigegeben worden (Volksstimme berichtete). Somit fließen keine Fördermittel zur Errichtung des dringend benötigten modernen Feuerwehrgerätehauses in Kalbe. Zu dieser Problematik begrüßte gestern Einheitsgemeinde-Bürgermeister Karsten Ruth die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Jürgen Barth und Rüdiger Erbe sowie den SPD-Kreisvorsitzenden Oliver Stegert. Auch Stadtwehrleiter Jörg Kämpfer und Kalbes Ortswehrleiter Ramón Rulff waren zugegen.



„Ich möchte zunächst deutlich machen., dass dieses Riesenprojekt kein Luxusprojekt der Stadt ist“, so Einheitsgemeinde-Bürgermeister Karsten Ruth. Er machte darauf aufmerksam, dass eine „massive Kritik“ am vorhandenen Standort seitens der Unfallkasse vorliege. Deutlich machte dies Ortswehrleiter Ramón Rulff durch konkrete Beispiele,. So könne die Kalbenser Wehr seit Jahren kein neues Fahrzeug anschaffen, da am bisherigen Standort in der Schulstraße der Platz nicht ausreiche. „Wir können die Risikoanalyse nicht umsetzen.“ Zudem müssen Kameraden bei einem Einsatz auf der Straße vor dem Feuerherdomizil in das Fahrzeug einsteigen, da in der Fahrzeughalle kein Platz ist. Derzeit reiche auch die Größe der Räume nicht aus, um coronakonform Dienste stattfinden zu lassen.



Fördermittel fehlen

Ein neues Gerätehaus am Standort Feldstraße soll her. Doch nach umfangreicher Zuarbeit durch Feuerwehr und Stadt an die Landesregierung sieht es schlecht aus in puncto Fördermittel. Zwar stehen dem Innenministerium nach dem vom Landtag beschlossenen Haushaltsplan für Feuerwehren 14,65 Millionen Euro für das Jahr 2022 und 17,65 Millionen Euro für 2023 zur Verfügung. Doch lediglich ein Teil dieser Summe ist für 2022 vom Finanzministerium freigegeben worden und das auch nur zur Anschaffung von Fahrzeugen.



„Aus meiner Sicht ist eine Verpflichtungsermächtigung bindend“, so Ruth. Auch der Verweis auf Alternativen wie Förderungen über die Dorferneuerung oder über ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums), sei „völlig unrealistisch“, da die Mittel begrenzt sind beziehungsweise die Verteilung erfolgt ist. Ein Drei-Millionen-Euro-Projet, wie das Kalbenser Gerätehaus, das zu einem Drittel gefördert werden soll, könne mittels dieser Alternativen nicht finanziert werden.



„Es kann nicht sein, dass der Wille des Parlaments vom Finanzminister nicht beachtet wird“, so der SPD-Abgeordnete Jürgen Barth über die Nichtfreigabe der Mittel. Die Frage ist, ob sich die Parlamentarier gefallen lassen, dass sie etwas beschließen, das dann nicht umgesetzt wird“, so Erben. Wie er mitteilte, werde seine Fraktion anstreben, dass entweder vor den Landtagswahlen am 6. Juni die Freigabe der Mittel erfolgt beziehungsweise dieses Thema Knackpunkt bei den Koalitionsverhandlungen nach der Wahl sein werde.