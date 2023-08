Kornelia und Klaus Matthies aus Letzlingen unterstützen Gemil Jusein und seinen Sohn Gelil, die in Deutschland mit einer Firma Fuß fassen wollen.

Firmengründung mit Familienanschluss in Letzlingen

Gemil (links) und Gelil Jusein sind seit knapp zehn Jahren in Deutschland und bieten nun ihre Dienste mit einer eigenen Firma an.

Letzlingen (ew) - Sie sind schon seit knapp zehn Jahren in Deutschland, um zu arbeiten. Gemil Jusein und sein Sohn Gelil, die aus Rumänien stammen und bei Konstanza am Schwarzen Meer zu Hause sind, waren für den Ausbau des Breitbandnetzes in ganz Deutschland tätig. Doch diese Arbeit läuft nun aus.

Da sie aber gern weiter hier tätig sein will, hat das Vater-Sohn-Gespann mithilfe eines Letzlinger Ehepaares eine Firma im Heidedorf gegründet. Wie es dazu kam? Wie Kornelia Matthies berichtete, waren die beiden ab Oktober 2022 auch in der hiesigen Region beschäftigt. Und die Firma, bei der sie angestellt waren, hatte sie bei ihr und ihrem Mann Klaus eingemietet. Es war eine Unterbringung mit Familienanschluss, denn der 48-Jährige und sein 31-jähriger Sohn gingen dem Ehepaar auch auf ihrem Grundstück zur Hand, halfen, wo Hilfe notwendig wurde. Die Verständigung funktionierte per Übersetzungs-App. Der junge Familienvater Gelil hat mittlerweile auch schon etwas Deutsch gelernt.

Für Breitband-Ausbau in ganz Deutschland tätig

Bis zum April wohnten die beiden im Heidedorf, wo es ihnen von Anfang an sehr gut gefiel. Wie Kornelia Matthies erzählte, habe es ihnen in den großen Städten nicht gefallen. Und auch als sie im Frühjahr erst einmal weiter Richtung Harz zogen, blieb der sehr gute Kontakt erhalten.

Aus diesem Grund war das Ehepaar auch die erste Adresse, als Vater und Sohn beschlossen, neben einer Firma in Rumänien auch hier die Firma DLR-Design ins Leben zu rufen und ihre Dienste für Bauleistungen, Verlege- und Malerarbeiten sowie Hausmeisterservice anzubieten. Matthies’ halfen bei den notwendigen Behördengängen und boten den ersten Firmensitz.