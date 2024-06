Bei der Fohlenschau der Ponyzuchtgemeinschaft Drömling wurde tierischer Nachwuchs in toller Qualität präsentiert – allerdings mit einer ungeplanten Unterbrechung.

Fohlenschau in Klötze: 22 Fohlen dürfen zum Championat nach Neustadt/Dosse

Sogar die Weltmeisterin der Jungzüchter war bei der Fohlenschau in Klötze dabei: Antonia Ritter half bei der Präsentation von Motte, dem Rheinisch-Deutschen Kaltblutfohlen von Martell aus der Elfi, das Züchterin Nina Schrader aus Klötze ausstellte.

Klötze. - Eine tolle Fohlenschau hatten die fleißigen Organisatoren von der Ponyzuchtgemeinschaft Drömling auf dem alten Klötzer Reitplatz an der Lockstedter Chaussee vorbereitet: Ein starkes Lot von Fohlen – über alle Rassen hinweg – präsentierte sich der Jury um die Zuchtleiterin des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt, Antje Lembke, Rainer Schulze (Estedt) und Richterassistent Torsten Ritter (Malsdorf).

Das einzige präsentierte Deutsche Sportpferdfohlen stammt aus der Zucht von Philline Dobberthien aus Diesdorf und wurde prämiert. Foto: Stefanie Herrmann

Auch die Versorgung war bestens abgesichert. Einzig auf das Wetter hatten die Veranstalter keinen Einfluss – und genau das sorgte dann auch für die einzigen (Wermuts-)Tropfen, die die Veranstaltung störten und sogar eine kurze Unterbrechung wegen einsetzenden Starkregens und Windes nötig machten.

Diese kleine Frohnatur namens Iri stammt aus dem Stall von Marcus und Jane Weingart aus Faulenhorst und drehte ein paar Extra-Runden. Foto: Stefanie Herrmann

Dass mit 48 Fohlen mehr als seit mindestens zehn Jahren teilnahmen, spricht für den guten Ruf, den die Fohlenschau in Klötze genießt. Lediglich ein Aussteller sagte krankheitsbedingt ab. Die anderen stellten ihre Zuchtergebnisse in der Dreiecksbahn unter den strengen Augen der Richter vor, die 24 Fohlen prämierten und 22 als Championatsfohlen auswählten. Letztgenannte dürfen am Sonntag, 21. Juli, im Landgestüt Neustadt Dosse vorgestellt werden.

Conny und Oliver Stegert aus Parleib stellten das Gesamt-Siegerfohlen der Schau mit Shetty-Stute Coolstep Rubijen. Foto: Stegert

Für Unterstützung bei der Vorstellung sorgten Jungzüchter aus der Region. Die halfen auch mal beim Einfangen manch schon fast zu selbstständigen Fohlens, das sehr zur Erheiterung der Zuschauer vor lauter Lebensfreude, die eine oder andere Runde mehr als geplant auf dem Turnierplatz drehte. Freude bei den Züchtern kam natürlich auch über die schönen Schleifen und die „Vintage“-Pokale auf, die Familie Scherf aus Calvörde sponserte.

Züchter und Aussteller dieses Rheinisch-Deutschen Kaltblut-Stutfohlens von Vitali aus der Staatsprämienstute Hedda ist Norman Grothe-Fehse aus Wenze. Foto: Stefanie Herrmann

Für Mit-Organisatorin Conny Stegert gab es dann noch ein besonderes Sahnehäubchen. Ihr Stutfohlen Coolstep Rubijen wurde mit einer Wertnote von 8,8 Gesamtsiegerin.