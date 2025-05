Wer gern das Freibad besucht, aber auch gern beim Eintritt sparen möchte, der erhält am Sonntag in Kalbe eine einmalige Gelegenheit dazu.

Kalbe - Könnte es einen besseren Anlass für die Eröffnung der Badesaison geben als den Kindertag, 1. Juni? In diesem Jahr fällt er auf einen Sonntag. Und genau an diesem Tag soll in Kalbe der Startschuss für das mehrmonatige Freizeitvergnügen fallen.