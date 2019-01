Für junge Fußballtalente gibt es in den Winterferien in Kalbe ein besonderes Angebot in der Turnhalle: ein Trainingslager mit einem Profi.

Kalbe l Schon bald werden sie möglicherweise die anderen Nachwuchsspieler der Region locker in die Tasche stecken können. Denn demächst haben die jüngsten Kalbenser Fußballspieler beziehungsweise solche, die es werden wollen, die Chance, einmal denselben Unterricht zu genießen, wie ihn die Nachwuchskicker beim Hamburger Traditionsverein Sankt Pauli erhalten.

Dennis Krahmer kommt nämlich genau von dort. Der Hamburger hat drei Jahre lang für den Verein gearbeitet, sich dort um die Ausbildung des Fußballnachwuchses gekümmert. Mittlerweile trainiert er die Kids in vier verschiedenen Stadtvereinen. Und nun kommt der lizensierte DFB-Trainer auch nach Kalbe. In Kooperation mit dem dortigen Sportverein VfL und dessen Fußballsektion bietet er den Kindern der Milde-Stadt ein Trainingslager an.

Zum ersten Mal übrigens, wie Sektionsleiter Denis Brand betont. Er konnte Krahmer am Wochenende beim 40. Glockenturnier begrüßen. „Mit dem Wintertrainingslager in der Halle sind wir sogar die einzigen“, so Brand. Fünf Tage lang dauert die Fußballschule, die in der Winterferienwoche (11. bis 15. Februar) angeboten wird. Täglich dreht sich zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr dabei alles ums runde Leder. Vormittags werden moderne Trainingsinhalte vermittelt. Nachmittags wird das neu Erlernte dann auch gleich in verschiedenen Turnierformen und Aufgabenstellungen ausprobiert.

Und Dennis Krahmer ist sicher, dass die jungen Fußballer – zwischen 6 und 12 Jahre alt dürfen sie sein – bei ihm eine Menge lernen können. „Zum einen trainieren wir schließlich fünf Tage am Stück“, sagt der Hamburger. Zum anderen würden die Nachwuchsfußballer natürlich auch von seinen Erfahrungen profitieren.

Kümmern um die kleinen Vereine

Zwar würden die ehrenamtlichen Trainer in den Vereinen vort Ort stets eine super Arbeit leisten, betont Krahmer. Dass das beim VfL Kalbe ebenso sei, davon sei er überzeugt. Dennoch bringe eine professionelle Fußballschule die Kinder immer ein großes Stück weiter.

Ganz bewusst kümmert sich der Norddeutsche dabei um die Kinder, die in kleinen Vereinen spielen. „Die Großen haben schon genug Unterstützung“, sagt er. Seit einiger Zeit gibt es auch schon eine Kooperation mit dem Sportverein Eintracht Salzwedel. Nun also auch mit dem VfL Kalbe. Und dessen Fußballsektion ist sehr glücklich darüber. „Wir finden das richtig gut“, sagt deren Leiter Denis Brand.

VfL verspricht sich einiges vom Angebot

„Woanders gibt es solche Fußballschulen ja schon länger. Für uns ist es hingegen das erste Mal. Und wir versprechen uns auch einiges davon, zum Beispiel mehr junge Talente für uns zu interessieren“, so Brand. Es ist nämlich keine Grundvoraussetzung, im VfL Mitglied zu sein, um beim Trainingslager mitzumischen – auch wenn sich der Verein darum gekümmert hat, dass die Halle in den Ferien zur Verfügung steht.

Anmeldungen für das kostenpflichtige Angebot sind deshalb sowohl beim VfL als auch direkt bei Dennis Krahmer, Telefon 0176/75 50 36 18, möglich.