Gardelegen - Eine Stadt „mit Biss“

Sophie Zedler will künftig dafür sorgen, dass die Menschen der Region Gardelegen strahlend lächeln können – am Donnerstag, 22. Dezember, hatte sie aber erst einmal selbst Grund für ein strahlendes Lächeln.

Gardelegen - Weite Wege und immer weniger Dentisten – die zahnärztliche Versorgung in ländlichen Regionen ist angespannt. Unter dem Motto: „Gardelegen – mit Biss“ hält die Hansestadt mit einem in diesem Jahr neu aufgelegten Programm nun dagegen: In Zusammenarbeit mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KZV LSA) hat die Stadt ein Stipendium für Zahnmedizin-Studenten aufgelegt.