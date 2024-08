Gardelegener Heimleiter sprechen über die aktuelle Lage von Plätzen in der stationären Betreuung auf kurze Dauer. Denn die sind knapp. Aber gibt es Alternativen?

„Es reicht hinten und vorne nicht“: Kaum Platz in der Kurzzeitpflege

Senioren spielen in einem Pflegeheim ein Würfelspiel. Kurzzeitpflege für sonst zum Hause betreute Angehörige wird teilweise von der Pflegekasse finanziert. Die Plätze sind jedoch oft voll, die Nachfrage ist hoch.

Gardelegen/Mieste. - Monika Korell, Pflegeheimleiterin in Mieste, bekommt viele Anfragen zu Kurzzeitpflegeplätzen. „Nein leider nicht, wir haben keinen Platz frei,“ muss sie ihrem Gesprächspartner oft am Telefon mitteilen. Mit 40 Bewohnern ist das Heim aktuell voll belegt. Davon sind drei Personen in der Kurzzeitpflege.