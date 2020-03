Die Polizei hat in Gardelegen einen Mann kontrolliert, der mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien auf dem Rathausplatz unterwegs war. Ein erster Test ergab einen Wert von 2,35 Promille. Symbolfoto: Martin Rieß

Mit 2,35 Promille war ein Mann mit seinem Fahrrad in Gardelegen unterwegs. Er fiel wegen großflächiger Schlangenlinien auf.

Gardelegen l Polizeibeamten fiel im Rahmen ihrer Streifentätigkeit ein Mann auf dem Rathausplatz auf in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) auf. Der befuhr den Platz mit seinem Fahrrad, allerdings in ausgeprägten Schlangenlinien. Das teilte die Polizei in ihrem Bericht mit. Daraufhin wurde der Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 38-Jährigen. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,35 Promille. Der Mann wurde zur Blutprobenentnahme ins Gardelegener Altmark-Klinikum gebracht. Sein Rad musste er stehen lassen, denn die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Außerdem erhält der 38-Jährige eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im öffentlichen Straßenverkehr.