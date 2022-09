Gardelegen spielt - im Bürgerpark

Was sonst eigentlich nur in der Familie oder mit Freunden zelebriert wird, hat in der Hansestadt Gardelegen eine ganz andere Bedeutung. Dort heißt es nämlich: „Gardelegen spielt“. Doch wie sieht die Spielernation aus?

Gardelegen - Wenn Besucheräpfel eine Rolle spielen, der Opa zur Frisbeescheibe greift oder die Oma den Tischtennisschläger in der Hand hat und gegen ihren Enkel an der Platte antritt oder Riesenfiguren auf Feldern bewegt werden, spätestens dann heißt es „Gadelegen spielt“. Was ist das Besondere an dieser Aktion?