Lindstedts ehemaliges Gemeindehaus hat einen neuen Eigentümer. Der muss zunächst auch die örtliche Feuerwehr in Kauf nehmen, die dort auf dem Hof alte Stallgebäude als Gerätehaus nutzt.

Gardelegen/Lindstedt. - Das einstige Gemeindehaus und der zweitgrößte Vierseitenhof Lindstedts am Lindengut 72 ist quasi verkauft – mitsamt Feuerwehrgerätehaus in den ehemaligen Stallgebäuden, einer Mietwohnung und der städtischen Obdachlosenunterkunft. Bestätigt hat den Verkauf per Beschluss der städtische Hauptausschuss im nichtöffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung. „Aber mit der Prämisse, bestehende Verträge mit zu übernehmen“, betonte Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher auf Volksstimme-Anfrage. Und dazu gehört auch die Lindstedter Feuerwehr.