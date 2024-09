Gardelegener Schülern bieten sich viele Ausbildungschancen in der Altmark. Viele Jugendliche wollen in der Region bleiben und haben bestimmte Wunsch-Arbeitgeber.

Gardelegen. - Mit großem Engagement wird an der Sekundarschule Gardelegen daran gearbeitet, den Schülern Wege ins Berufsleben aufzuzeigen. Zum zweiten Mal fand vergangene Woche eine Berufsmesse an der Schule statt, und in dieser Woche waren Schüler bei verschiedenen Gardelegener Unternehmen zu Gast, um sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Die Aussichten sind vielversprechend.